Frédérique TRIBONDEAU

Je vous propose mon expérience dans le marketing stratégique, opérationnel et digital que j'ai enrichie au fil des années en coordonnant des projets à l'international et en agissant comme référent pour les directeurs marketing de quelques 25 filiales. Au delà de mes compétences marketing, je m'épanouis lorsque je peux transmettre et agir en tant que leader sur mon domaine. En collaborant avec des CMO, CXO ou CDO, j'ai appris à combiner une vision stratégique à une attention constante aux détails opérationnels, à m'adapter et réagir devant tous types de situations.



Mes compétences :

Marketing stratégique et opérationnel

Génération de leads, stratégies de rétention et fi

Marketing web (contenu et contenant)

Définition et réalisation de concepts marketing

Digitalisation de la relation et de l’expérience c

Étude de marché

Mise en place des indices TRIM et NPS

Problem solver

Gestion de la relation et de l’expérience client (