Frédérique TROUSSON-VOGLER

Responsable d'équipes interculturelles et tutrice de formation professionnelle présentant des compétences en matière de gestion managériale, d’accompagnement de projets et de communication.



Management et recrutement

Gestion d’équipes (de 5 à 35 personnes), suivi des plannings, mise en place des formations et accompagnement des salariés dans leur cursus



Développement de projets

Création, développement et suivi de projets ; budget prévisionnel et suivi financier ; développement de réseaux et projets de territoires



Communication

Développement de la communication interne et externe, création de plaquettes d’activités, changement de logo et chartre graphique, maîtrise de l’outil informatique





Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Informatique

Photographie

Formation

Communication