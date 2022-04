Frédérique VAN DEN EYNDE

Au travers de mon parcours professionnel, de par mes fonctions polyvalentes, j'ai pu acquérir des compétences qui vont de l'assistanat de gestion au développement des activités. Je recherche un poste d'assistante de gestion administrative et commerciale. Pragmatique, autonome, rigoureuse et diplomate, je présente de bonnes aptitudes relationnelles et capacités d'adaptation.



Mes compétences :

Bureautique

Gestion administrative

Prospection commerciale

Gestion d'agenda

Relations clients

Assistanat commercial