Frédérique VERMEULEN

Diplômée d'un Master en Management Territorial à l’IAE de Lyon 3, mon objectif professionnel est tourné vers la gestion territoriale, le management et plus particulièrement dans le domaine de l'action culturelle.



Mon expérience de développeur territorial est valorisée par la collaboration que j'ai pu entretenir avec plusieurs établissements culturels et collectivités territoriales.



Mon investissement dans des projets urbains et ma collaboration avec plusieurs établissements publics me paraissent être des atouts majeurs et ils témoignent de mon attachement aux territoires et aux enjeux du développement culturel.



Mes compétences :

Développement territorial

Droit public

Economie

Gestion de projet

Gestion administrative

Management

Gestion de projets culturels