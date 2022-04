Frédérique VERNIER

- Une passion -

Passionnée par les relations humaines et depuis toujours "orientée solution"​, j'aide les individus à atteindre le meilleur d'eux-même tout en accédant à leurs objectifs de vie.



- L'expatriation -

Mes 13 ans d'expérience de vie à l'étranger (Taiwan, Hong Kong, Chine) m'ont permis d'activer un dynamisme d'adaptation aux changements de vie, aux nouveaux repères et aux différentes cultures. Aujourd'hui avec ces compétences et cet enrichissement j'accompagne mes clients vers une vie pleinement épanouissante sur les plans personnels et professionnels.



- La famille -

Je suis mère de 4 enfants, que j'accompagne vers l'autonomie depuis 18 ans.



- Ma mission d'accompagnement personnalisée -

Ma mission de coach est d'accompagner toute personne dans le développement de son potentiel personnel afin qu'elle se sente plus à l'aise, plus pertinente et plus performante dans le but d'atteindre ses objectifs.



Ca vous intéresse ? alors je vous invite à me contacter pour tous renseignements.

contact: avignoncoaching@gmail.com



Mes compétences :

Coaching professionnel

Analyser écouter réfléchir agir

Coaching individuel

Management

Communication

Relations humaines

Programmation neuro-linguistique

Relations Interculturelles

Culture Asiatique