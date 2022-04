Frederique VERNIER

Vous êtes une PME, une jeune Marque en devenir ou à relancer, une enseigne de distribution spécialisée, je vous apporte mes compétences en Marketing aussi bien dans votre stratégie, votre construction de l' offre produit ou votre marketing opérationnel (digital, print, point de vente et événementiel).

Donner du sens à une marque ou un univers, (re)définir son ADN, son territoire, écrire son Storytelling me passionne.

Démarrer un nouveau projet, entreprendre, créer, stimule ma curiosité.

Mon objectif: vous aider à gagner des parts de marché, de la notoriété et de la visibilité!

Piloter un projet, manager des équipes transverses, animer une équipe pluri-métiers en direct font aussi partie de mes domaines de compétences.



Mes compétences :

marketing

developpement produit

strategie de marque

communication sur les reseaux sociaux

e-commerce