Frederique VEYRAT

De retour dans le Gard, je suis à la recherche d'un poste en tant qu'assistante commerciale ou secrétaire polyvalente.

Mes 10 ans d’expérience professionnelle en tant qu’assistante commerciale dans le secteur de l’immobilier m’ont permis d’acquérir autant de qualités relationnelles que de méthodes commerciales et administratives. En effet, accueillir, informer les clients, gérer et élaborer les dossiers sont autant de tâches acquises au cours de ces dernières années. Organisée et autonome, je saurai m'adapter rapidement à un nouvel environnement.



Mes compétences :

ROLE D'INTERFACE ENTRE LES DIVERS SERVICES

PRISE DE RDV / GESTION DES PLANNINGS

ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE

TENUE DU STANDARD

CONCEPTION ET SUIVI DES DOSSIERS DE VENTE

TRAITEMENT DU COURRIER / PACK OFFICE

PUBLIPOSTAGE / CREATION DE MAILINGS

MISE SOUS PLI / ENVOI

RELATION CLIENTS/NOTAIRES/CLERCS/DIAGNOSTIQUEURS E

GESTION DES STAOCKS BUREAU ET COMMANDES

ENCAISSEMENT DES HONORAIRES/REMISE EN BANQUE

ELABORATION DE DEVIS/PROPOSITION/SAISIE ORDRES DE

CLASSEMENT ET ARCHIVAGE

TENUE DES REGISTRES : SEQUESTRES ET MANDATS DE VEN

FACTURATION / RELANCE CLIENTS IMPAYES

MISE A JOUR DES BIENS SUR L'INTRANET ET AUTRES SIT

ORGANISATION DES REUNIONS ET REDACTION DES COMPTES

Microsoft Word

Microsoft Excel