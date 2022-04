Frédérique VICARINI

Responsable de l'équipe détachée auprès de la Direction de la communication pour l'assister sur toutes ses problématiques juridiques et notamment celles relatives :

- au droit des marques et à la gestion du portefeuille de marques du groupe Société Générale

- au contentieux relatifs aux droits de propriété intellectuelle du Groupe

- au droit de la communication et au droit à l’image

- au droit de la presse et de l’Internet et notamment du web 2.0

- aux contrats de partenariat, mécénat et de sponsoring, cession de droits de propriété intellectuelle divers, règlements de jeux-concours,

- aux contrats agences (création de site, communication, événementiel, achat d’espaces et prestations diverses ...)



Mes compétences :

Propriété intellectuelle

Nouvelles technologies

Droit des marques

Droit

Propriété industrielle

Droit d'auteur

Médias