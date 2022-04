Frédérique VILLETET

Jeune diplômée d'un MASTER Commercial & Marketing au sein du CNAM Lorraine, je recherche un poste dans le domaine du Marketing ou du Commerce pour renforcer mes connaissances et compétences acquises durant mes expériences professionnelles.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par message.



Mes compétences :

Pack Office

Internet

Adobe Photoshop

Communication

Marketing

Organisation