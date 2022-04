Frederique VOISARD-BETSCHER

Après une formation en philosophie et une expérience de l'enseignement en lycée, j'ai intégré un cabinet RH à Paris puis à Toulouse. J'ai été formée aux métiers du recrutement et de la formation pendant 6 ans. J'ai complété mon parcours par une expérience opérationnelle de RRH en PME pendant 2 ans.

J'ai créé mon propre cabinet Euménides Conseil en 2007 tout en me formant comme coach en entreprise.

J'interviens en coaching individuel ou d'équipe, en prévention et gestion des RPS, en gestion des problématiques relationnelles et en médiation. J'anime également des ateliers de philosophie dans le monde professionnel et associatif.



Mes compétences :

Accompagnement du changement

Coaching

Médiation

Risques psychosociaux