Fredj ABDELJELIL

Né le 11 Décembre 1947 69 ans

Hôtelier depuis le 12/12/1962

1er Ecole hôtelier en tunisie ( Corniche Palace Bizerte - Tunisie)



Directeur agréer en Hôtellerie(Formateur, Agence de Voyages restauration et hébergement )

Contacte en cas de besoin : 00216 99 138 666 - 00216 73 500 464 - Adresse Mail: boursevacance@yahoo.fr



Actuellement : je dérige le Bureau d'assistance Technique et commercial - Hôtels et Agences de Voyages

Réprésentation des TO et agences de Voyages,Assistance aux aéroports, suivi des mouvements réservartions et payement ).



Mes compétences :

Formateur