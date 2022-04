Fredric NJIOKOU

Développement Java/Java EE/AngularJs

Analyse et conception logiciel de besoins clients

Développement et programmation logiciel



Mes compétences :

C/C++

Python

Microsoft Excel

Java

Calcu parallèle

Linux

Python Programming

Microsoft Windows

CSS 3

HTML 5

Java EE

JavaScript

AngularJS

Java Enterprise Edition

Hibernate

Cascading Style Sheets

Spring Framework

MVC

HTML5

C++

C Programming Language

Apache Subversion

UML/OMT

Spring Rest

MySQL

Matlab

Java Server Pages

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JUnit

JDBC

Git

ECLiPSe

Bootstrap

Apache Maven

AJAX