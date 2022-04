Fredrik SORDOT

Ingénieur Arts et Métiers, j'ai plus de 20 ans d'expérience en logistique et Supply Chain. En charge de 4 sites de distribution automatisés, je dirige une équipe de 800 personnes, en quête permanente de solutions performantes et innovantes. Je suis aujourd'hui à la recherche d'une nouvelle opportunité dans une société qui investit dans sa Supply Chain.



Mes compétences :

Leadership

Opérations logistiques multisites

Supply Chain Management

Management opérationnel

Gestion des stocks et approvisionnement

Modernisation de sites de distribution

Amélioration continue

Gestion de projet

Excellence opérationnelle

Gestion du transport

Gestion des IRP

Gestion de la sous-traitance

Négociation