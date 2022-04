Fredson NOGUEIRA DA SILVA

Utiliser mes connaissances et ma passion pour la technologie de l’information pour améliorer l’approche entre les gens et la technologie. Contribuer à l’évolution de la technique et la stratégie d’affaires de la compagnie tout en offrant un excellent service à la clientèle.



Plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la technologie de l’information. Expérience en analyses d’affaires,gestion de projets, gestion opérationnelle de TI, construction des indicateurs de performances, tableaux de bord, élaboration de rapports, Service Desk et de la qualité de services. Fort esprit d'analyse et de synthèse.



Habilités de communication et gestion des équipes, sens de l’initiative, esprit d’équipe, autonome et polyvalent.



Spécialités:

+ Gestion de projets et PCO, MS Projet, PMBOOK (PMI)

+ Microsoft Sharepoint 2010, Business Intelligence, KPI’s

+ Microsoft Office Suite – Excel (connaissance avancée)

+ Base de données Microsoft SQL Server et Oracle 9.0

+ Gestion de services de TI, ITIL



Mes compétences :

ITIL

Service Desk

Dashboard

Indicateurs de performance – KPI

SharePoint 2010

MS Projet

Excel & PowerPoint