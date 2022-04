Free Concept est une agence Print & Web.

Au service des TPE, PME/PMI, particuliers, institutions et services culturels.

Nous vous proposons la création de votre identité visuelle, la déclinaison de votre charte graphique et la création de votre site web.

La création de supports print : cartes de visite, plaquettes, catalogues, papiers entête, roll-up, affiche, flyers, dépliants, chemises à rabats…

La création de supports web : sites web vitrine, e-commerce, portfolio, CMS (WordPress, Joomla, Prestashop, Drupal, Spip et Magento).,...



Free Concept a opté pour une ligne de conduite basée sur l'innovation, la rigueur et la qualité.

Free Concept dispose d'une équipe diversifiée, ce qui fait notre atout.

Chaque membre est dôté de talents, ce qui nous permet de répondre aux besoins de nos clients.

Free Concept réalise des projets réfléchis (sur mesure, attrayants, fluides et ergonomiques) dans le respect des normes.

En veille constante sur les tendances, Free Concept adapte son style et ses outils à votre activité, alliant réflexion et créativité.



A vous de choisir entre un forfait pour une prestation complète (forfait avec modifications en temps illimité)

ou bien une intervention facturée à l’heure. Un devis vous sera remis gratuitement avant toute prestation.

Votre identité visuelle est destinée à marquer les esprits, puis à une reconnaissance immédiate.

Une bonne identité se différencient aussitôt des autres. Elle favorise une implantation durable dans le secteur, en instaurant une relation de familiarité et de confiance.



« Il y a trois réponses possibles à une pièce de design – oui, non, et WOW!

Wow est la réaction que vous devez rechercher ».



Offrez-vous une communication à votre image : authentique, unique et séduisante.

Free Concept Creative est là pour vous aider en vous accompagnant dans la création de tous vos projets de communication.

Toutes nos compétences sont mises à votre disposition pour vous satisfaire.

Notre veille quotidienne nous permet de proposer à nos clients des solutions innovantes et fiables.



Avec Free Concept, Communiquez Juste !

C'est-à-dire sur mesure, un graphisme reflétant votre image, un message percutant et un visuel approprié.

Vous gagnerez pour votre projet en réactivité, en souplesse et en coût.



Mes compétences :

Gestion de projet web

Joomla

Décoration

Impression numérique

Impression offset

Bootstrap

Rédaction web

Formation informatique

Web design

Logos

CMS PHP

Publicité

Sérigraphie

Wordpress

Branding

Communication visuelle