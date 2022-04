Je suis Freedriech MAKAYA ZINGA ,Employé au Cabinet COFICORE (Consultant, Fiscalité, comptabilité et Révision) en tant que comptable.



Chargé des suivis des dossiers de l'Agence de Prestation et des Services Internationaux (A.P.S.I) puis le dossier de la Société Audits et d'Ingénierie (S.A.I) ;



Mes compétences :

Les Calculs des Salaires

Présentation des rapports de Gestion

Présentation des Etats Financiers : les soldes int

L’audit des produits AZUR Télécom