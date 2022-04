Freelance ALI

Je suis un freelance en développement spécialisé dans la creation des sites à destination de professionnels , particuliers et associations .

Je développe des sites internet aux tarif les plus bas de marché .

Je suis présent tout au long de projet avec le client afin de concevoir une évolutive .







mes compétences

langage de programmation : PHP , JAVA ,C++

développement web : site clé en main , CMS(Joomla ,wordpress .. ) ,framework zend , site ecommerce(prestashop ..) ,cms personalisé, site web compatible sur iphone/android basé sur jquery

développement des applications Facebook FBML/iframe

développement des application android (java)







Site web : http://www.freelancemaroc.c.la/



