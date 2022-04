Freetech Trading France FREETECH TRADING FRANCE

Fort d’une expérience de 20 ans au milieu des Nouvelles Technologies ( NTIC ), j’ai développé mon expertise en travaillant au sein de divers secteurs d’activités notamment la distribution informatique, opérateurs télécoms, installateurs et conseil. Parmi les différentes missions de conseils réalisés, j’ai pu mettre mes compétences à la disposition de mes clients sur différents projets, allant de l’audit réseau , câblage des immeubles intelligents, contrôle d’accès, détection incendie, vidéosurveillance IP, jusqu’à l’intégration complète de solutions, en passant par la réalisation de cahiers de charges, la conception d’architecture et la formation. Au-delà de l’aspect technique, je suis également capable de piloter un projet de bout en bout et mon bon niveau relationnel me permet de m’intégrer facilement aux équipes techniques permanentes. Différentes missions pour des clients grands compte privés et administrations, dans les domaines tels que : o Réalisation de systèmes de câblage, cuivre – fibre optique o (Voix-Données-Images) o Réalisation de fusion avec soudeuse o Epissures de toute fibre optique o Courants Basse tension o Mise en œuvre des éléments actifs o Réalisation des solutions de télésurveillance, o Solutions de téléalarmes, Contrôle d’accès, o Solutions de Vidéo surveillance, o Alarmes et Détection incendie o Définition des préconisations des architectures techniques d’administration et de sécurité des réseaux locaux de différents sites. o Contrôle qualité o Mesures de validation des réseaux cuivre en catégorie 5e, Cat 6 et Cat 7 o Réflectométrie et dispersions optiques, photométrie, Tests électriques o Tests diélectriques o Formation o CAO (logiciel Autocad, Visio, Designer) - Gestion des projets, déploiement sur site et mise en service des solutions proposées Maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage .



Revendeur Sage ( Sage Paie et RH WIN Génération i7, Sage 100 Comptabilité i7, Sage 100 Gestion Commerciale i7, Sage 100 Immobilisation i7, Sage 100 Comptabilité i7-SQL Server etc....



Mes compétences :

CONTROLE D'ACCES

VIDEO SURVEILLANCE

ALARME INTRUSION

FIBRE OPTIQUE

CISCO

SERVEURS

Téléphonie sur IP

CABLAGE IMMEUBLES INTELLIGENTS

REVENDEUR SAGE: INSTALLATION PARAMETRAGE FORMATION