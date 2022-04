Frejus ZAMBLE

Le REPE-CI (Réseau pour la Promotion de l'Excellence et de l'Education en CI) a pour objectif le renforcement des capacités en milieu scolaire et estudiantin, par la formation, les conférences, des activités socio culturelles les salon etc. Le REPE-CI est spécialisé en coaching scolaire et étudiant.



Aujourd’hui, nous totalisons une dizaine de milliers d'élèves et étudiants formés à travers la ville d’Abidjan dans plusieurs établissements.

Dans un monde où l’essor d’une nation dépend de la capacité de ses diplômés à être rapidement opérationnel, être excellent donc polyvalent avec une forte personnalité basée sur la maitrise des qualités du monde professionnel est une exigence pour réussir. Connaitre son profil d’apprentissage, maîtriser l’art oratoire, savoir gérer le stress lié aux études, être motivé avec une grande dose de confiance en soi, savoir s'organiser pour apprendre seul par la connaissance et la mise en application des techniques et méthodes d’apprentissage, permet d’exploiter pleinement son potentiel. C’est dans cette optique que le REPE-CI se propose de former la jeunesse scolaire et estudiantine de Côte d’Ivoire par le moyen de formations sur les techniques du coaching scolaire et la gestion mentale. Ces formations ont pour but de permettre à la jeunesse d'être mieux outillée pour mieux contribuer au développement du pays.



