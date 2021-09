Frescinel BART

J'effectue ma 2ème année en école d'ingénieur en spécialité génie logiciel.



Mes projets effectués tout au long de mes études m'ont permis d'être rigoureux et organisé dans mon travail.



Mes formations en classe préparatoire et en école d'ingénieur m'ont permis de garder mon objectif de départ à savoir : travailler un jour dans le secteur de l'aéronautique et spatial.



Je me suis intéressé au domaine de l'informatique d'une part pour son secteur qui en constante évolution mais aussi à ses métiers passionnants et très variés. Je recherche ainsi un poste qui puisse m'aider à construire mon projet professionnelle : devenir Chef de projet ou Ingénieur en Etude et Développement.



Mes compétences :

C

HTML 5

CSS 3

Microsoft PowerPoint

Java

Bootstrap

Shell

Wordpress

Python

Microsoft Office

OpenOffice

CodeIgniter

PHP

PostgreSQL

Conception UML

JDBC

UNIX

JavaFX