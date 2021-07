Gabriel BIDAUX

*Expérience

- Recherche fondamentale sur la régulation de l'assemblage/désassemble de la machinerie de transcription.

- Développement technologique de techniques de spectroscopie de fluorescence avancée (FCS, FCCS, ICS, Raman) au sein d'une équipe interdisciplinaire

-Recherche fondamentale sur le rôle des « canaux ioniques » dans le cancer de la prostate, l'hépatocarcinome, la croissance de l'épiderme.

-Recherche clinique en collaboration clinique avec l’hopital Saint philibert (Lomme, 59) et le service d’anatomo-pathologie de la clinique Saint Vincent (Lille).

-Collaboration R&D avec un grand groupe pharmaceutique pour l’établissement de modèles cellulaires permettant le développement d’un screening haut-débit.

-Organisation de congrès (Journées André Verbert, colloques pour les doctorants de l’école doctorale biologie et santé de Lille).

-Enseignement supérieur : Travaux dirigée à l’USTL.





*Compétences générales



- Gestion de projets

- Management

- Rédaction de projets, compte-rendus scientifiques

- Budgétisation et compte-rendus financiers

- Vulgarisation scientifique internationale (meetings, revues à comité de lecture)

- Veille scientifique et technologique

- Formations techniques

- compétences techniques en biologie: biologie moléculaire et cellulaire avancée, biochimie, microscopie confocale avancée (FRAP, FRET, FLIM, FCS, FCCS, ICS)

- modèles biologiques: petit animal (souris, rat)





Mes compétences :

Translationnal research

R&D

Project leader

Oncology

Cardiology

Cell biology

Physiology

Molecular biology

Biochemistry

Datamining

Photonics

Transcriptomics