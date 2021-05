Gabriel COLOM

Depuis 2010, jaccompagne les dirigeants et leurs équipes vers une performance pérenne en développant les compétences managériales, de leadership et relationnelles.



J'officie en tant que Coach auprès de cadres, formateur en Intelligence Relationnelle. Je prépare notamment à la certification en Communication Interpersonnelle, à partir du modèle Process Communication. Cette certification confirme une compétence acquise en fin de parcours de formation. Elle permet de financer votre formation par le Compte Personnel de Formation.



Auparavant, jai exercé pendant 14 ans chez Saint-Gobain des fonctions dingénieur, directeur financier et achats puis de secrétaire général de filiale.



Puis pendant 8 ans chez KPMG Advisory, jai piloté 90 missions de conseil et formation auprès déquipes dirigeantes de TPE/PME/ME, groupes, organismes et collectivités.