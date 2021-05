Gabriel COLOM

Site internet:

http://www.progcens.com



- Coach certifié, supervisé.- Formateur et coach agréé Process Communication Management®.

- Formé à la systémique de PALO-ALTO.

- Praticien PNL.



- Formateur à l'EM Lyon Formation Continue.



- 26 ans d'expérience en directions opérationnelles, conseil, formation et coaching.



Ingénieur des Ponts et Chaussées et MBA Collège des Ingénieurs, j'ai une expérience opérationnelle de 14 ans chez Saint-Gobain dans des fonctions de direction, dans les domaines du développement technique, des achats, du développement commercial, de directions financières et du secrétariat général de filiales en France et à l’étranger.



j'ai ensuite mis cette expérience au service des équipes dirigeantes des PME/ME/Groupes, organismes et collectivités dans un grand cabinet de conseil, durant 8 ans, en structurant et pilotant 80 missions de conseil en Rhône-Alpes, Bourgogne, PACA.



Aujourd’hui, j'accompagne les dirigeants et leurs équipes, vers la performance pérenne par le développement du capital humain des entreprises et organisations.



Mes compétences :

Coaching

Process Communication

Projet d'entreprise

Team building

Leadership & Communication

Intelligence Relationnelle

Négociation achats

Prise de parole en public

Achats