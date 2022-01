Gabriel GIL

Consultant Expert spécialisé dans le domaines des documents électroniques à valeur probatoire (originaux électroniques ou copies fidèles et durables).

Membre des comités de normalisation AFNOR et FNTC, participe comme rédacteur à plusieurs normes AFNOR et référentiels techniques et d'audit.



DPO certifié par AFNOR Certification suivant le référentiel CNIL



Expert dans la mise en œuvre du RGPD et préparation à la certification AFAQ RGPD (Afnor Certification)



Responsable d'Audit ISO 27001

Auditeur AFNOR Certification RGPD

Expert dématérialisation CN171 (AFNOR) « archivage électronique » sur les normes

- NF Z 42-013 -archivage électronique

- NF Z 42-020 - coffre fort électronique

- NF Z 42-026 - numérisation fiable

- NF 203CCFN - marqué NF Logiciel





- Mise en oeuvre de Documents électroniques à valeur probatoire (souvent dits "légaux" ou "probants")

..-Chaines de numérisation permettant de détruire les originaux papier

- Factures électroniques (article 289 V du CGI) et EDI (article 289 bis)

..- Bulletin de paye électroniques

..- Contrats électroniques ( travail, assurance, vente, ...) réalisés sans aucune impression papier



- Mise en oeuvre de systèmes de dématérialisation permettant la génération de copies fidèles et durables (cadre juridique, technique, organisationnel, gestion du risque civil, dossier pour audit ou expertise judiciaire)



- Mise en œuvre de systèmes d'archivage à valeur probatoire, chaîne de la confiance (Signature électronique Horodatage, ...)





Hubs sur VIADUC:

- Référenciels applicables aux Systèmes d'Archivage Electronique à valeur probante

- Mise en oeuvre d'un Système de Dématérialisation et d'Archivage Electronique

- Utilisation et mise en oeuvre du PDF-A (ISO 19005)

- Mise en oeuvre de la facture électronique dématérialisée

- Mise en oeuvre d'un Horodatage (Interne ou par un Tiers)

- Mise en oeuvre des certificats électroniques



Mes compétences :

Numérisation

Ged

Pdf

Dématérialisation

Consultant

Audit

Archivage

Cobit

Archivage électronique

Archivage lectronique