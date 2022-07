Gabriel STURTZ

Diplômé en maintenance industrielle et actuellement en licence pro. Controles Non Destructifs, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 12 semaines.



Durant mon stage, j'aimerai mettre en pratique les compétences et connaissances apprises durant ma formation tout en les développant. Etant autonome et dynamique, je pourrai réaliser mes tâches avec sérieux.



Je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaires sur mes compétences et connaissances.



Mes compétences :

Thermodynamique

Automatisme

Electrotechnique

Génie mécanique

Génie électrique

Electronique

Maintenance industrielle

SolidWorks