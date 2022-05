Nicolas LABRUCHERIE

Je suis actuellement en alternance en deuxième année DUT génie industriel et Maintenance.

Le DUT Génie Industriel et Maintenance est une formation pluridisciplinaire en technologie et maintenance. On y trouve électricité & électrotechnique, électronique, automatique, mécanique, thermique & thermodynamique, matériaux.

L'alternance permet de devenir un technicien supérieur, en effet, allier cours théorique et pratique me permettra d’être compétent pour remplir les missions que vous pourriez me confier.