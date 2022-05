Raphaël JACQUET

Diplômé d’un DUT Génie Industriel et Maintenance, je suis actuellement en formation en licence professionnelle spécialité écologie industrielle et management de l'énergie.



Ma Licence Professionnelle m’a permis d’acquérir des compétences regroupées sur 3 piliers majeurs : l'efficacité énergétique, le contrôle de l’environnement industriel et la supervision d’installations. J’ai aussi des notions en audit énergétique, qui me permettent de dresser un bilan énergétique de l’entreprise afin d’identifier des actions à effectuer pour limiter la consommation électrique des différents bâtiments ainsi qu'en vue d'audits d'éligibilité aux normes ISO 14001 et 50001.



Mon DUT m’a permis d’acquérir une triple compétence, en génie électrique, mécanique et thermique. Cet atout me permet, dans le domaine de la maintenance, d'analyser des schémas (hydraulique et électrique), des dossiers machines, de réaliser des mesures ou encore d'utiliser des logiciels de GMAO. J’ai aussi des notions de sécurité industrielle, que ce soit pour la protection des personnes ou des biens.



Mes compétences :

Maintenance industrielle

Electronique de puissance

Thermique industrielle

Électricité industrielle

Thermodynamique

Hydraulique industrielle

Génie mécanique

Génie industriel

Génie électrique