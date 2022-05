Raphael JACQUET

Après 20 années sur les chantiers nucléaires en France (principalement pour EDF) et à l'étranger (Afrique du Sud, Chine, Corée, Angleterre, suisse) et après avoir occupé des postes techniques et de management, je suis rentré au siège AREVA Lyon pour assurer la fonction de chef de département (40 personnes au départ et maintenant > 70 personnes). Ensuite, j'ai eu la responsabilité d'une équipe d'une cinquantaine d'ingénieur d'essais et depuis février 2015, je suis chef de pôle avec un rôle de coordination et organisation de 3 départements métiers (électronique mécanique, contrôle commande et essais et aussi adjoint au chef de service ressources d'intervention (500 personnes environ).

J'ai donc le sens du contact, du relationnel, de la communication et du commerce (acquis lors de mes missions sur chantiers.

J'ai géré des équipes multiculturelles (chantiers exports avec des équipes venant de plusieurs pays différents).

Je sais gérer le stress et sais ausi prendre la pression afin de ne pas pénaliser mes collaborateurs.

Je suis rigoureux et organisé.

Actuellement, de part ma fonction, je suis amené à gérer la compétence et l'évolution de mes collaborateurs ainsi que des embauches pour les besoins de mon département (que ce soit des embauches directes ou bien des jeunes en formation d'alternance au sein d'AREVA).

De plus, depuis le 01 février 2012 responsable de la section logistique Lyon-Chalon (gestion des frais, des heures, voiture de location, billetterie Export pour tous les intervenants de la division ressources : 500 personnes) avec la responsabilité d'une équipe de 14 personnes basées sur les 2 sites.



Mes compétences :

Autonomie

Management

Polyvalence

Rigueur