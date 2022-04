Daouda HAMADOU

Je suis le Directeur Général de NOVATECH - Niger, une Société de Services en Ingienierie Informatique (SSII) spécialisée dans les domaines suivants :

- Infrastructures Systèmes Serveurs et Virtualisation

- Infrastructure Réseaux Informatiques (Câblé RJ45, Fibre Optique, Wifi, FH)

- Sécurité des Systèmes d’Informations

- Sauvegarde des Données Serveurs et Utilisateurs

- Infogérances des Systèmes d’Informations

- Fournitures de Matériels Informatiques et Réseaux

- Installation et Supervision Vidéosurveillance

- Accompagnement et Coaching des RSI

- Etudes et Conseils en Stratégies de Management des Systèmes d’Informations

- Développement d’Applications Web et Métiers sur mesure

- Formations et Séminaires en Systèmes d’Information





Mes compétences :

ITIL

Informatique

Gestion de projet

Linux

eCommerce

WiMAX

VoIP (Voice over IP)

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

VMWARE-ESX 4.1

Services Réseaux Windows

Personal Home Page

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Project

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Access

Linux Red Hat

IDEE Financial Software

HTML

Citrix XenApp

Active Directory