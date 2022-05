Morad SEKHAR

Mon goût prononcé pour les projets industriels m’amène à travailler à l’amélioration de la relation entre le monde de la Technique et celui de la Finance.

La maîtrise des coûts de projet est une activité à plein temps nécessitant non seulement une bonne compréhension de l’ouvrage à livrer mais également du fonctionnement de l’Entreprise.



Pour le Groupe AREVA, mon activité de « Cost Controller » est d’assurer la maîtrise des coûts d’investissements pour les sociétés minières d’extraction d’uranium en développement ou existantes.



Mes compétences clés sont la mise en place d’une organisation dédiée à la maîtrise des coûts dont l’objectif est double : fournir un outil utile au pilotage du projet et accroitre la visibilité financière du projet.



Mes atouts, plus de 10 ans au service de projet de construction, montage et mise en service d’infrastructures diverses : bâtiments, centrale thermique, unité de production d’acide sulfurique…, ma mobilité internationale, mon aisance relationnelle et ma pratique au sein d’équipes projets multiculturelles.



Ma curiosité technique m’a permis de sortir de ma fiche de poste et d’être le responsable construction d’une petite unité de production d’acide sulfurique pour l’une des sociétés minières au Niger.



Mes compétences :

Cost control