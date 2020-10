Gabrielle GENTRIC

Actuellement Ingénieure Ecodesign au Centre R&D de Faurecia Interiors Systems, à Méru (France), je participe à un projet d'évaluation des impacts environnementaux des produits Faurecia via Analyse de Cycle de Vie (ACV) au sein de l'équipe EcoDesign.

Je suis diplômée Ingénieure en Mécanique de l'Université de Technologie de Compiègne (UTC), spécialisée en Matériaux, depuis Octobre 2020.



Je suis maintenant à la recherche d'opportunités d'emploi d'Ingénieur dans le secteur de l'Industrie et de la R&D en France et au Royaume-Uni.

Je recherche en particulier des offres en lien avec les matériaux ou l'écoconception, pour laquelle j'ai une affinité et une expérience significative.