Gacem ZIOUZIOU

Actuellement employé au sein d'une base de loisir à Djerba en Tunisie, passionné depuis ma plus tendre enfance par les activitées sportives et nautiques, De nature dynamique, souriant et serviable ...

je vous propose diverses activitées nautiques, équestre et sportive à prix très attractifs dans ma tendre et belle ile de Djerba ...



je restes à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires sur les activitées proposés n'hésitez pas à me contactez par mail ou téléphone.



Cordialement,