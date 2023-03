Gaël DE SOUZA (MABIALA KHEIBA )

Je suis Gaël Mabiala Kheiba. Recrute au CFCO en 2011 en qualité d' Aguilleur et la même après la formation de chef de sécurité. En 2012 Chef de gare à Mvougounti et en 2013 Chef de gare de Tsessi jusqu'en 2019 Reparti à Mvougounti comme chef de gare. Après le recrutement interne dans l entreprise j ai été promu au poste de Chef de Section Trafic dont j ai la mission principale est de veiller à la gestion des activités commerciales et comptables de ma circonscription.