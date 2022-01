Gaël LIAUDET

Fort d une expérience dans les métiers de l'automatisme (automate, électrotechnique, mécanique ) je conseille et définie les points d'améliorations des différents projets d'upgrade d'automate à travers d'une analyse fonctionnel détaillée (Optimisation énergie, temps de cycle, diagnostique, etc..)



- Description Analyse Fonctionnel

- Programmation de l'application

- Exécute les tests de réception sur bancs d'essais

- Réception & Mise en service sur site



-Développe aussi le reporting process, diagnostique intelligent

-Communication Modbus,TCP/IP,Canopen,OPC etc...

- Gestion de la dead-line hardware



Mes compétences :

Schneider

Siemens TIA

Triconex

Gestion projet

IT AD (ldap)

Motivation esprit d'équipe

Siemens Step7/WinCC

Intouch

Excel VBA

Sécurité industrielle

Unity PRO (schneider)

Gestion

Cahier des charges

Projets

Automatisme

Reporting