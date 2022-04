Didier LIAUDET

40 ans passés dans le monde de l’hôtellerie – restauration – tourisme.

Une expérience très diversifiée en France et au Maroc :



- en exploitation pure dans les domaines du :

. Bar (du traditionnel au bar-américain)

. Restaurant (du routier au gastronomique)

. Hôtel (du 0* au 4*)



- en formation en tant que Responsable de Centre d’Apprentissage

et en créant une structure « D.L.O. » pour la formation continue et professionnelle dans les domaines de la Gestion, du Marketing et du Permis d’Exploitation



- en conseil en tant qu’Assistant Technique au sein d’Organismes Consulaires et en créant un Cabinet Conseil « D.L.O. », spécialisé dans l’audit et la mise en place de systèmes de gestion journalière



- en tourisme à travers le Cabinet Conseil « D.L.O »., création et développement de produits touristiques et événementiels



Mes compétences :

Formation