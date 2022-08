Gaël MOLINENGO

Gérant de 2 sociétés:



HF&M Associés Finance



Gestion de Patrimoine et courtage en crédit :



- Conseil en Gestion de Patrimoine, Conseil en Investissements Financiers, solutions de défiscalisation, optimisation fiscale des particuliers et entreprises (placement de trésorerie, plus-values de cession, etc.)



- Financement pour les particuliers (immobilier, rachat de prêts, prêt hypothécaire, restructuration, etc.)



- Financement pour les professionnels (fonds de commerce, murs, investissements, comptes courants d'associés, trésorerie, etc.)



HF&M Associés Transaction

Cabinet spécialisé dans la transaction commerciale (murs, fonds de commerce, immobilier de rendement) notamment dans le secteur de l'hôtellerie.



Mes compétences :

Conseil

Défiscalisation

Finance

gestion de patrimoine

Hotel

Immobilier

Investissement

Investissement locatif

Prêt immobilier

rachat de credits

Surendettement

Vente