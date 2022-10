Titulaire du titre professionnel d'Employée Commerciale en Magasin.

Je souhaite mettre à profit mes compétences.

Actuellement à la recherche d'un emploi.

Expérience de 4 ans en temp qu' adjointe de magasin et 16 ans dans le domaine d'employée libre service.



Mes compétences :

Encaissements et décaissements

accueillir le client

Réceptionner les stocks et les vérifier

rotation des produits

Mise en rayon

Encadrement d'une equipe