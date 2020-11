Gaelle GIQUEAUX FORESTIER DU CROUZET

Apres avoir effectué une découverte de votre situation personnelle, une analyse patrimoniale, et un diagnostic de votre situation, les préconisations sont établies en fonction de :

- vos objectifs de transmission-cession de votre patrimoine privé et professionnel

- protection du conjoint et de vos enfants

- rendement des placements

- optimisation fiscale



Le gestionnaire de patrimoine est un spécialiste de l'investissement sur mesure qui travaille en étroite collaboration avec des experts en ingénierie patrimoniale, notaires, avocats, experts-comptables et possède de solides connaissances en économie, finance, fiscalité et droit



Une approche personnalisée est indispensable car chaque situation est propre à chacun.





Mes compétences :

Déclaration Fiscale

Marchés financiers

Assurance Vie

Fiscalité patrimoniale

Transmission d'entreprise

Transmission de patrimoine

Prêt immobilier

Négociation immobilière