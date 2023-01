Gaelle LE GAL

Passionnée des Arts Picturaux depuis l'adolescence,je me suis orientée vers la création en me spécialisant dans la Peinture de Tableaux et de Fresques .

Titulaire du diplôme des Beaux-Arts , du diplôme de Peintre Décorateur et de Conseiller de Vente , enrichi d'un parcours professionnel de Plasticienne et de Professeur d'Arts Appliqués ,je mets tout mon talent, toutes mes compétences à créer, pour embellir votre quotidien.

Lors des Expositions Professionnelles , Vous pouvez acheter une de mes œuvres certifiées ,ou me joindre par mail et par téléphone sur mon site : https://www.gaellelegal.net

Je souhaite aussi transmettre ma passion, c'est pourquoi j'accompagne les débutants et les amateurs à développer leur talent dans des Ateliers en ligne.



Mes compétences :

Peinture

Décoration

Technico-commercial

Enseignement

Dessin artistique