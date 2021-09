Gaelle MERCIER

A 31 ans, Je bénéficie d'une expérience dans le domaine de la gestion de contrats d'assurance vie (dossiers non réclamés) depuis 7 ans. En tant que gestionnaire, elle m' a permis de développer mes compétences en informatique ainsi que mes capacités d'analyses et de rédactions. Au sein de l'entreprise, j'ai également pu évoluer en tant qu' animatrice d'équipe en mettant en avant ma pédagogie et mon esprit d'équipe.

Aujourd'hui, je souhaite quitter mon poste en CDI afin de découvrir un nouvel environnement de travail et commencer une nouvelle expérience toujours dans le domaine de la gestion.