Gilles MERCIER

Après des études en Aménagement du territoire, j’ai choisi d’orienter ma carrière dans la communication et le marketing. Sensible aux identités visuelles, à l’image et au graphisme, je me suis formé au sein d’une grande entreprise du marché des produits culturels et de loisirs.



Prêt à relever de nouveaux défis en proposant mon savoir-faire et mon savoir-être. Je vous invite à me contacter si vous êtes à la recherche d’un élément fiable, organisé, créatif et rigoureux.



Mes spécialités :

- Trade Marketing

- Marketing opérationnel

- Promotion des ventes

- Communications commerciale/institutionnelle

- Commerce on line et off line



Mes compétences :

Maîtrise de la chaîne graphique

Elaboration et maîtrise du budget 'Below the line'

Délivrance des outils de vente

Maîtrise des techniques de com rédactionnelles

Planification / mise en oeuvre du plan marketing

Négociations fournisseurs

Méthodes d'analyse et de hiérarchisation

Webmarketing/Marketing

Mix marketing

Management de projets

Publicité

Webmarketing

Promotion

Marketing opérationnel

Communication

Merchandising

Distribution