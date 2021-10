Expérience, réactivité, inventivité et rigueur au service de la création de dispositifs et de contenus intelligents et explicatifs, visuels et attractifs en digital, vidéo et print : sites, motion design, animations 3D, kits pédagogiques, collections d'ouvrages, jeux et activités...

www.amelieblanquet.com



Mes compétences :

Conception / Rédaction / Conseil / Communication / Scénarisation / Print / Digital / Vidéo / Brand content / Ludo-pédagogique