Brahim AYI

Consultant en Innovation et conception de solutions pour faciliter votre quotidien professionnel.



Ma formation pluridisciplinaire ainsi que mes expériences, ont développé mon expertise pour l’organisation, le travail soigné et la maîtrise technique dans le domaine des nouvelles technologies.



Mes atouts sont une grande adaptabilité et beaucoup de sérieux. Ils m’ont permis d’assurer les missions qui m’ont été proposées, en particulier celles d'être au cœur de projets innovants d’envergure nationale et internationale.



La motivation et la ténacité sont deux qualités essentielles qui me caractérisent pour mener à bien mes projets.



Plus d'info sur : www.facileit.life



Mes compétences :

Java 2 Enterprise Edition

Java

C++

C Programming Language

Android

SQL

Microsoft Access

JavaScript

Lingo (Adobe DIRECTOR)

3D Studio Max

Virtualisation

VMware

MySQL

Réalité augmentée

Microsoft Windows

Qt

Microsoft Office