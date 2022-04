Norisk SÉCURITÉ PRIVÉE

Madame, Monsieur,



Bienvenue sur la fiche de No-Risk sécurité privée.



Nous commercialisons des systèmes d'alarmes pour la maison , le particulier , l' appartement , la villa , le garage , le professionnel , votre boutique , le BTP , les chantiers, les fermes, les exploitations agricoles. En système filaire , sans fil , GSM , Anti squat , pour lutter contre les squatters .



Votre abonnement qui est fort bas comprend le matériel, l'installation, la maintenance pendant 5 ans. Vous êtes relié à une télésurveillance par vidéo surveillance et audio surveillance. Nos systèmes sont autosurveillés et en cas de tentative d'arrachage ou de destruction, le système envoi en permanence un signal d'agression.



Nous sommes aussi une société de gardiennage , de sécurité , de rondes , d'interventions sur alarmes avec des intervenants et des rondiers . Nous pouvons vous proposer des agents de sécurités formés, référencés en préfecture. Nous avons une excellente équipe pour l'évènementiel et nous savons intervenir avec diplomatie dans le cadre des conflits sociaux.



Vous pouvez nous joindre 24h/24 n'hésitez pas !



NO RISK Sécurité Privée

SARL au capital de 20 000 €

80 Avenue du général de Gaulle

91170 Viry-Chatillon

RCS 789 393 873 Evry

Tél : 01 69 12 72 20

Fax : 01 69 12 72 13



