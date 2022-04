Jamila (jamie) HSSINI

Accompagnement dans vos démarches marketing. Fidécli'c vous permet d'optimiser et de fidéliser votre clientèle et d'en conquérir de nouveaux grâce aux prestatations d'emailing et de mailing-SMS couplées au CRM.



Logiciel de CRM Marketing : Alliance du service Marketing au service Commercial.



Web Marketing, Sites Internet, mise en place de stratégie sur les réseaux sociaux ...

Fidecli'c propose aux entreprises un ensemble de services destinés à augmenter la performance et les résultats des équipes commerciales et marketing et la collaboration entre les services.



Fidecli'c vous propose différentes prestations pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise

Audit de votre communication Mise en place d'actions marketing et commerciales, analyse des ROI,

Analyse des outils de communication et des indicateurs de performance existants ou à mettre en oeuvre,

Conseil et accompagnement en fidélisation clients et conquête de nouveaux clients

Aide au choix des solutions( web, crm, web marketing, gestion ...)

Assistance à maitrise d'ouvrage web Reseaux sociaux: formation, coaching, accompagnement,...

Veille marketing et commerciale



Mes compétences :

Marketing

Webmarketing

CRM

Web