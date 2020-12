Gaelle MICHEL

BAC +5 /16 ANS EXPERIENCES RESSOURCES HUMAINES, PAIE ET COMPTABILITE



Mes compétences :

Paie Gestion des Ressources Humaines

Droit du travail

Paie

Administration du personnel

DADSU

Déclarations sociales et fiscales

Contrat de travail

Comptabilité

Budgétisation

Gestion budgétaire

Code de l'action sociale et des familles

M22

Droit de la fonction publique

QUADRATUS

SILAE