Gaëlle RIVIERE

Au cours de ces 4 dernières années au CEA, je me suis spécialisée dans les analyses globales de luranium et du plutonium dans des échantillons environnementaux pour la non-prolifération et le développement de méthodologies analytiques de ces analyses ayant pour finalité de réduire la durée, les coûts et limpact environnemental. De plus, ma dernière mission consistait à valider une méthode de mesure de l'uranium par ICP-MS selon le lab GTA35.

Actuellement, je suis en poste en tant qu'ingénieure radiochimiste.



Mes compétences :

Mesure par ICP-MS

Caractérisation morphologique: DLS, TEM

Analyse d'images de microscopie confocale

Recherche et analyse d'informations

Animation de réunion / planification

Autonomie

Outils bureautique: Microsoft Office

Travail en salle blanche et en zone

BAFA

C2I

Optimisation d'un circuit microfluidique

Echantillons environnementaux

Formulation de nanogels et d'enrobés

Essais mécaniques

Caractérisation glycérides/vitamines

Communication

Résines échangeuses d'ions

Spectroscopie optique

Radioprotection

Synthèse de matériaux

Travail en équipe

Persévérance

Rigueur

Adaptabilité

Optimisme

Développement analytique

Validation de méthodes

Veille et conformité réglementaire (ISO 14001)

Qualité