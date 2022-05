Romain HAIZE

Actuellement en poste chez Fabster, en tant qu'aromaticien junior, je suis amené à créer ou sélectionner des arômes pour répondre aux demandes des clients. Je réalise également des contre-types d'arômes pour lesquels j'effectue mes propres analyses par GC-MS.





Je suis créatif, ambitieux et polyvalent. J'aime innover et pouvoir proposer des nouveaux arômes aux clients afin que leur désir deviennent une réalité. Mon passage chez Fragrance Production en tant que responsable qualité m'a donné le goût du management et des responsabilités.



Terminant mon année d'alternance fin Aout, je suis à l'écoute d'opportunités donc n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Chromatographie liquide

Rhéologie

Formulation arôme

Analyse sensorielle

Chromatographie gazeuse

Contrôle qualité

Réalisation de contretypes

Relation clientèle

Formulation tops notes sucrées

Matières premières aromatiques