Gaetan DELALANDE

Titulaire d un BTS SIO option SLAM et suite à la validation de mon admission à l ENI école informatique sur la formation Développeur-Concepteur d applications, je recherche une alternance pour un poste de développeur.



Particulièrement intéressé par les activités de développement de solutions applicatives client de votre entreprise, mon profil peut correspondre à votre besoin. En effet, j ai intégré lors de ma formation les principes de mise en oeuvre d'un projet informatique ainsi que plusieurs langages tels que PHP, Javascript, C++, C Sharp, HTML / CSS.



Je souhaite approfondir mes acquis en intégrant une formation supérieure au sein de l ENI qui adaptera le planning des enseignements aux besoins techniques de l'entreprise et me permettra de m adapter plus rapidement aux outils et technologies que l'entreprise utilisera.



Curieux et volontaire, je suis capable d autonomie et de persévérance pour la résolution des diverses problématiques, l optimisation et l amélioration des outils informatiques.