Tony DELALANDE

Graphiste freelance près de Rennes depuis 2005, je suis à votre service pour redonner à votre communication visuelle, une véritable identité graphique à la hauteur de vos attentes.



Avec plus de 10 ans d'expériences sur internet et travaillant aussi bien pour de petits artisans que pour de grandes entreprises de Rennes et sa région, la satisfaction client est ma préoccupation première.



Je vous invite à aller visiter mon site internet pour découvrir quelques unes de mes créations graphiques et à me contacter afin de m'exposer en détail vos éventuels projets.



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Communication

Créations Graphiques

Ergonomie

Graphisme

Graphisme multimedia

Internet

maquette

Multimedia

Peinture

Photo

Print

Print & web

Web

Webdesign

Publicité

Web design

Adobe Photoshop